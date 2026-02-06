黒柳徹子さんのトーク番組『徹子の部屋』（テレビ朝日系、毎週月曜〜金曜午後1時〜）が、1976年の放送開始から50周年を迎えるのを記念して、『「徹子の部屋」の50年時代を彩ったゲストたち』（税込み2500円、ぴあ）が発売されました。出演した１万2000組以上の中から時代を代表するゲストをえりすぐり、懐かしい写真とトークの抜粋で紹介します。この本を、好書好日メールマガジンの読者5名様にプレゼントします。