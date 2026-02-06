絵・大村雪乃ふだん我々は目に見えるものに追われている。仕事に悩み、人間関係に悩み、家族に悩む。そうして日々をこなしているうちに、生きる力が削れていってしまう。そんなとき、我々は大事なものを忘れている。ふと顔を上げれば、空には太陽が輝き、鳥たちが飛び交っているではないか。さらには、すでに失われた命、これから生まれてくる命を思えば、自分がどれほど小さなところに閉じ込められていたかに気づく。