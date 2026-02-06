ロッテは、『雪見だいふくPREMIUM贅沢きなこ』(2個入り、税込248円)を2月16日から全国で新発売する。2024年2月から展開している「雪見だいふくPREMIUM」は、“贅沢な味わいでゆったりとした時間を過ごしてほしい”という思いから誕生した雪見だいふくのプレミアムシリーズ。今回の新作は、コクのある深煎りきなこソース･きなこアイスを香り高いきなこ味のおもちで包んだきなこづくしの贅沢な仕立てとした。【商品画像はこちら】お