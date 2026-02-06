阪神・掛布雅之ＯＢ会長（スポーツ報知評論家）が６日、沖縄・宜野座キャンプを訪れて陣中見舞いを行った。練習前に藤川監督ら首脳陣、選手、スタッフが左翼付近に集合。２０２６年は球団史上初のセ・リーグ連覇を目指す１年。掛布ＯＢ会長は「新たな歴史をつくってほしい」と激励した。