６日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」の次週予告は、錦織（吉沢亮）の横顔のみの１カット。副題も「ワカレル、シマス。」とあり、さらに１３日の「あさイチ」ゲストが吉沢亮であることも発表され、ネットがザワついた。この日の「ばけばけ」では、ようやく平穏な日を取り戻したヘブン（トミー・バストウ）とトキ（高石あかり）一家。ヘブンの日本滞在記も本となり、ヘブン家は喜びに包まれる。だがヘブンが苦手