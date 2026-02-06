プライベートバンクとは、富裕層向けの銀行サービスのこと。資産額には最低基準があり、日本のプライベートバンクでは1億円以上が目安。フルスペックのサービスを受けるなら5億円は必要とも言われています。そんなプライベートバンクを利用している富裕層は、どのような投資戦略やポートフォリオで資産を運用しているのでしょうか。本記事では、茺島成士郎氏の著書『現役プライベートバンカーがこっそり教える億万長者の資産