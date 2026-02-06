縦目のスポーツカーこれまで世界各国で開催された自動車イベントでは、個性豊かなコンセプトカーが数多く登場し、大きな話題を呼んできました。 なかでも、2017年の「第45回 東京モーターショー」で世界初披露された「GR HV Sports Concept（以下、GR HVスポーツ）」は印象的な存在で、現在もユーザーから反響の声が寄せられ続けています。【画像】超カッコイイ！ トヨタ「“2人乗り”スポーツカー」を画像で見る（22枚）GR