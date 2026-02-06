私はイノリ。お付き合いをしていたショウとの子を妊娠して、それをきっかけに去年、籍を入れました。無事に娘マホも生まれて、今は3人家族として楽しい毎日を過ごしています。さてもうすぐ、私たちが家族になってから初めて義母の誕生日を迎えることになりました。義両親はとても優しい人たちですし、私は張り切って誕生日パーティーを開くことに。これで義両親から少しでも「いい嫁」と思ってもらえれば嬉しいな……なんて思って