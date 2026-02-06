警察と消防によりますと、けさ8時ごろ、山形県上山市金瓶の路上に人が倒れているのが見つかりました。場所は遊園地・リナワールドのそばの、国道13号から少し奥に入った路上で、近くには自転車あったということです。 倒れていたのは男性で、発見時にすでに心肺停止だったということです。心肺が停止してからある程度時間が経った状況だったとみられ、消防は病院に搬送していません。また目立った外傷はないということです