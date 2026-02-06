東北地方では、低気圧や冬型の気圧配置の影響により、雪を伴った西よりの強い風や大雪となる所がある見込みです。６日夜遅くにかけて、雪を伴った強い風に注意・警戒してください。また、７日昼過ぎから８日にかけて、日本海側を中心に大雪に注意・警戒してください。 【画像】東北・全国の天気 ［気象概況］低気圧が急速に発達しながら日本海を東北東へ進んでいます。この低気圧は６日はオホーツク海へ進み、日本付近は８