＜WMフェニックス・オープン初日◇5日◇TPCスコッツデール スタジアムC（米アリゾナ州）◇7261ヤード・パー71＞米国男子ツアーは第1ラウンドが進行している。【写真】パリ五輪で銅メダルを獲得した松山英樹日本勢は5人が出場している。2016年と17年に大会を連覇している松山英樹は、3バーディ・ボギーなしの「68」で回り、3アンダー・13位タイでホールアウトした。先週、自己最高となる2位に入った久常涼は5バーディ・2ボギーの