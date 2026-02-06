気象台は、午前10時10分に、波浪警報を稚内市、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町、幌延町に発表しました。【警報エリアを確認】【波浪警報】北海道・稚内市、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町、幌延町に発表 6日10:10時点宗谷地方では、6日夜遅くまで暴風雪に、6日夕方まで高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■稚内市□暴風雪警報6日夜遅くにかけて警戒風向南西・陸上最大風速20m/s・宗谷海峡