5日夜、ジェイエアが運航する大阪発熊本行き日航2393便のエンブラエル170で着陸装置が格納できない不具合が出たため、大阪（伊丹）空港に引き返した。国土交通省大阪空港事務所によると、乗客乗員78人にけがはなかった。ジェイエアによると、機材を修理し6日から通常運航に戻った。同機は5日午後7時45分ごろ、離陸直後に着陸装置を格納しようとした際、不具合を示す表示を確認。神戸市上空で引き返すことを決め午後8時半ごろ