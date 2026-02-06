去年1年間の家計調査で消費に使った金額は0.9%増加しました。3年ぶりのプラスです。総務省が発表した2025年の家計調査によりますと、2人以上の世帯が消費に使った金額はひと月平均31万4001円で、物価の変動を除いた実質で0.9%増加しました。プラスは3年ぶりです。▼電気ガスなど「光熱・水道」への支出は2.5%増加したほか、大阪・関西万博が開催されたことなどから▼「交通・通信」への支出は6.7%増加、▼旅行などをふくむ「教養娯