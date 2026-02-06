事務室の金庫に保管していた現金が盗まれた可能性があるとして、栃木県立富屋特別支援学校（宇都宮市）が宇都宮中央署に被害届を提出していたことが５日、同校などへの取材でわかった。同校によると、昨年１２月１８日、同校の口座から事務員が教材費として２万４５００円を引き出し、事務室内の金庫に保管。同２３日に教職員が金庫を開けたところ、現金がなくなっていた。県警に相談し、１月８日に被害届を提出した。また、