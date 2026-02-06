3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する各国・地域の出場登録選手が6日、発表された。オランダ代表はメジャー通算476セーブのケンリー・ジャンセン投手（38）が2大会ぶりに復帰した。オランダ領キュラソー出身のジャンセンは10年にドジャースでメジャーデビュー。ブレーブス、レッドソックス、エンゼルスで通算476セーブを挙げ、今オフに1年1100万ドル（約17億円、2027年は球団オプション）