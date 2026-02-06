「死刑」をテーマとした映画7作品を上映する「第15回死刑映画週間」が、2月7日（土）～13日（金）に東京・渋谷のミニシアター「ユーロスペース」で開催される。 今年のテーマは「I Want To Live！私は死にたくない！」。1966年に発生した殺人事件で死刑判決を言い渡された元プロボクサー・袴田巌（いわお）さんの再審無罪判決が2024年に確定し、再審制度の見直しに向けた議論も進む中