クラブの動きを頭上からも把握しておこう 上から見るとヘッドは少し内から下りてくる 上から見たクラブの動きも頭に入れておくと、その動きをつくりやすくなるかもしれません。ドライバーではＰ１でヘッドのほうがグリップエンドより少し左にセットされます。アイアンの場合は、ヘッドのほうがグリップエンドより少しだけ右になります。この違いは、ボールの位置の違いに合わせてヘッドを置く位置を変えているため