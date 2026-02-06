褒められたときにさらに好感度が上がる返事はこれ！ 「みんなのおかげだよ」 周囲を褒める万能の言葉 仕事や日常生活の会話の中で、意外と難しいのが「褒められたときの返し」です。「大きなプロジェクトをまとめられたそうですね」と言われて、「そうなんですよ。私でなければできなかったでしょうね」などと自慢気に話してしまう人がいます。「もっと褒めてもらいたい」「そのときの苦労話を聞いてもらいたい」という感情もわ