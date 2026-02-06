¤­¤µ¤é¤®¾Þ¤Î¹¶Î¬POINT ¡Ú¿·ÇÏÁÈ¡Û¿·ÇÏ¤Ï②¿Íµ¤¤Ç¾¡¤¿¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤!? ¿·ÇÏÁÈ¤òÀººº¤¹¤ë¡£ Âç»ö¤Ê¤Î¤ÏÁ°Áö¿Íµ¤¡£ Á°Áö②¿Íµ¤¤Ê¤é¡Î2¡¦1¡¦0¡¦1¡Ï¤È¹â³ÎÎ¨¤À¤¬¡¢Á°Áö①¿Íµ¤¤Ï¡Î0¡¦0¡¦1¡¦5¡Ï¤ÈÏ¢ÂÐ¤¬¤Ê¤¤ÅÀ¤Ë¤ÏÃí°Õ¡£ Á°Áö③¿Íµ¤°Ê²¼¤À¤È¡Î0¡¦0¡¦0¡¦6¡Ï¤ÈÁ´ÌÇ¡£ ¾¡¤ÁÊý¤â½ÅÍ×¤Ç£°ÉÃ£µº¹°Ê¾å¤Ê¤é¡Î2¡¦0¡¦0¡¦2¡Ï¤À¤¬¡¢£°ÉÃ£´º¹°Ê²¼¤Ï¡Î0¡¦1¡¦1¡¦10¡Ï¤È¶ìÀï¡£ ¤­¤µ¤é¤®¾Þ²áµî10Ç¯¤Î¥Çー¥¿