豪ドル円下げ渋り豪中銀タカ派姿勢が支えとなるか貴金属の下げは重石 スポット銀がきょうも急落し、一時1オンス＝64ドルちょうど付近まで下げた。昨年12月16日来安値をつけたあとは下げ渋っている。金やパラジウム、プラチナ、原油相場も下落。 貴金属相場の下げを受け豪ドルが対主要国通貨で下落。豪ドル円は一時108.05円付近まで下げた。銀価格の下げ渋りを受け豪ドルもやや戻している。 豪中銀総裁のタカ派姿勢