巨人の浦田俊輔内野手（２３）が６日、宮崎キャンプ第２クール２日目に早出練習を行った。午前８時すぎから川相ディフェンスチーフコーチと板のようなグラブと小さいグラブを用いて捕球練習。その後は吉川大幾内野守備兼走塁コーチも参加し、送球の練習を行った。プロ２年目を迎える背番号３２は、走攻守でレベルアップを図っている。