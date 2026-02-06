しっとりふわふわ「チキンナゲット」 大人にも子どもにも人気の高い「チキンナゲット」。鶏ひき肉や鶏むね肉で作ることが多いですが、「肉だけではパサつきが気になる」「時間がたつと硬くなる」というお悩みを抱えている人もいるのでは？ 今回は、「ササミ」に「豆腐」を加えて作る、しっとりふわふわのチキンナゲットレシピをご紹介。硬くなりにくいのはもちろん、使う材料も安価で家計にも優しいレシピですよ。 ※ 記事