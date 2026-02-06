選挙ドットコム編集長の鈴木邦和氏が6日、フジテレビの情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜前8・14）に出演。8日投開票の衆院選の情勢を分析した。鈴木氏は、自民党の議席は300議席に近づいていると終盤の情勢を分析し、「今回は、無党派で自民党が非常に支持が厚くて、無党派の方々が投票態度を決め出すと、どんどん自民党の勢いが増していく、そういう構造で情勢が変わってます」と自身の見方を述べた。その要因について