エーアイは売り優勢も全般リスクオフ相場のなかで底堅さを発揮し、４３０円台でもみ合う展開。音声合成エンジンの開発や音声合成に関連するソリューションを手掛けるが、足もとの業績はトップラインの伸びが顕著で利益面の改善も急だ。５日取引終了後に発表した２６年３月期第３四半期（２５年４～１２月）決算は売上高が前年同期比５１％増の１３億３１００万円、営業利益は同９２％増の６２００万円となった