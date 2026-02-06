インターメスティックが６日続伸している。５日の取引終了後、１月度の国内月次売上速報を発表しており、主力のＺｏｆｆ事業の既存店売上高は前年同月比１１．８％増だった。増収基調を維持しており、好感した買いが入っている。冬場のＵＶケア促進が奏功し「ＳＵＮＣＵＴＧｌａｓｓｅｓ」などのＵＶ対策商品が引き続き好調に推移。また、アイドルグループと初コラボした「Ｚｏｆｆ｜ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲ」