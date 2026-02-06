有沢製作所は急反騰し、２０００円大台に乗せた。２００６年６月以来、約１９年８カ月ぶりの高値水準に当たる。５日の取引終了後、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を上方修正した。売上高予想を従来予想の５１４億円から５５３億円（前期比１１．０％増）、営業利益予想を４５億円から５５億円（同１２．４％増）、最終利益予想を３２億円から４０億円（同０．８％増）