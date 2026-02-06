ジンズホールディングスが堅調推移。５日の取引終了後、１月度の月次売上状況（速報）を発表した。国内アイウェアショップの既存店売上高は前年同月比６．４％増と３６カ月連続で前年実績を上回っており、株価の支援材料となった。 販促キャンペーンなどにより年末年始にかけて高まった需要を捉える施策を実施したことで、顧客１人当たりの購買単価が高まり、既存店売上高の増加につながった。なお、全店売上高