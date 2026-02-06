午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は５４８、値下がり銘柄数は９７９、変わらずは６４銘柄だった。業種別では３３業種中１４業種が上昇。値上がり上位に建設、食料、電気・ガス、電気機器など。値下がりで目立つのはその他製品、医薬品、非鉄金属など。 出所：MINKABU PRESS