アルツハイマー型認知症と異なり、初期段階では記憶障害は比較的軽度にとどまります。しかし判断力や実行機能の低下は早期から目立ち始め、日常生活で「何かおかしい」と感じられる変化が徐々に明確になっていきます。記憶の保たれ方と判断力の低下、実行機能の障害について具体的に解説します。 監修医師：鮫島 哲朗（医師）脳神経外科 東京逓信病院脳神経外科部長 脳腫瘍頭蓋底外科センター長 【経歴】 平