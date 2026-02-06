藤枝MYFCは6日、明治安田J2・J3百年構想リーグのチームキャプテン・リーダーシップグループ・選手会長が決定したことをクラブ公式サイト上で発表した。2009年のクラブ創設後、藤枝は東海社会人サッカーリーグ1部、日本フットボールリーグ（JFL）、J3リーグ、そしてJ2リーグと着実に戦うステージを格上げしてきた。2026シーズンからは、サンフレッチェ広島や浦和レッズなどで活躍した元日本代表DF槙野智章氏を新監督に招へいし