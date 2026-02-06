マンチェスター・ユナイテッドを率いるマイケル・キャリック暫定監督は、今季終了後の監督人事が不透明な中、チームに影響はないことを強調し、「やるべきことに100パーセント集中している」と語った。5日、イギリスメディア『スカイスポーツ』がコメントを伝えている。キャリック暫定監督は。1月5日に解任されたルベン・アモリム前監督の後任として1月13日に暫定監督に就任。プレミアリーグ第22節でマンチェスター・シティと