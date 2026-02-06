6日10時現在の日経平均株価は前日比288.38円（-0.54％）安の5万3529.66円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は548、値下がりは979、変わらずは64と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は172.48円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、中外薬 が36.7円、ファストリ が26.47円、ファナック が21.56円、キッコマン が19.89円と続いている。 プラス寄与度トップは東エレ