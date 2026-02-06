6日の外国為替市場のドル円相場は午前10時時点で1ドル＝156円65銭前後と、前日午後5時時点に比べ45銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝184円58銭前後と78銭の大幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース