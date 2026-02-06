６日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」の次週予告は、錦織（吉沢亮）の横顔の１カットのみ。続く「あさイチ」では、今週初めての朝ドラ受けが行われ、鈴木奈穂子アナが「泣いたらしい」と華丸が暴露した。今週は、梶谷の記事のせいで、トキ（高石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）に厳しい世間の風が吹き荒れた。投石でトキが額を怪我する事態まで起こり、ヘブンは激怒。それでもトキは「自分なら大丈夫」と必