◇NBAブルズ−ラプターズ（2026年2月5日スコシアバンク・アリーナ）NBAブルズの河村勇輝（24）は、5日（日本時間6日）の敵地ラプターズ戦で5戦連続ベンチ入り。4戦連続途中出場を果たした。この日も第1Q出場機会が訪れた。残り4分16秒からコートに立った。NBAは5日（同6日）で今季のトレード期限が終了。ブルズは主力のアヨ・ドスンム、コビー・ホワイト、ニコラ・ブーチェビッチなどを放出し、コリン・セクストン、ジ