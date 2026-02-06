俳優の新谷姫加（27）が6日までに自身のXを更新。“見た目年齢”について言及した。【写真】ゼニガメそっくり！彼女感あふれる…幸せ笑顔の新谷姫加投稿で「最近会う人みんなに年齢言うとびっくりされる」と書き出し、「大学生ぐらいだと思ったって言われる、え、年齢非公開にしよかな」とコメントした。この投稿に「キレイで若々しい」「初めて見た時、もっと若い人だと思いました。特に最近はお酒も飲まなくてお肌もさらに