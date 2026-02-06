吉村美栄子・山形県知事は４日の定例記者会見で、衆院選山形１区に立候補している自民、中道改革連合（旧立憲民主党）の両候補の事務所開きに出席したことに触れ、昨年の知事選で両党から支援を受けたことを理由に「２人とも頑張ってほしいという気持ちで応援した」と述べた。吉村知事は１月２５日、１区に出馬している自民新人の遠藤寛明氏と、中道改革前議員の原田和広氏の事務所開きに出席。それぞれであいさつに立った。