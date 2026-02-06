ミラノ・コルティナ冬季五輪に出場するノルディックスキー・ジャンプ男子で、２２年北京五輪金メダルの小林陵侑（チームＲＯＹ）が５日（日本時間６日）、ノーマルヒルの初練習に臨み、９８・５メートル、１０１・５メートル、９７メートルを飛んだ。４年ぶりに戻って来た夢舞台について「たくさんメディアもいるし、新品の道具がたくさんある」と実感を込めたが、着用しているウエアやニット帽には全てタグが付いたままだった