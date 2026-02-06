2日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した坂口智隆氏と斎藤雅樹氏が巨人へFA移籍した松本剛について言及した。坂口氏は「非常に大きい存在になると思って見ていますけどね」と分析する。「1番から5番ぐらいまでどの打順にもハマる選手だと思うので、まだ走れますし、昨年は打率というところで、バッティングの部分では本来の数字から程遠かったですけど、コツをおそらく知っている。そこの調整さえ上