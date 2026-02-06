メッツの千賀滉大投手（３３）にパドレス移籍が急浮上した。米メディア「ファンサイデッド」が報じたもので、パドレスの先発左腕、ＪＰ・シアーズ（２９）、若手左腕のブラッグリー・ロドリゲス（２２）、若手一塁手のケール・ファウンテン（２０）との１対３の大型トレードプランだという。同メディアは「パドレスはオフシーズンのこの時点で、他のどのチームよりも先発ローテーションの補強を必要としている。残念ながらＡ