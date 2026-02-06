パワプロで大谷と目指す世界一米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手が人気ゲームの最新作「パワフルプロ野球2026-2027」のコマーシャルに登場。納得の配役にファンから「パラメータ気になる」「初っ端から出てきて吹いた」という声が上がっている。オリジナル選手を育成するモード「サクセス」が今年で30周年を迎えたのを機に「KONAMI野球ゲームアンバサダー」を務める大谷と共に“世界一”を目指す特別なシナリオを収録予定