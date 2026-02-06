珍しくパパさんをお出迎えしてくれて、デレデレに甘える猫さん。どうやら2人きりになりたかったようで…？ 普段はツン多めな猫さんの可愛すぎる行動が話題となっている投稿は、記事執筆時点で2.3万回再生を突破。「甘々なひのき姐さんがめっちゃ可愛いw」「こんなお出迎えされたら、お家帰るの楽しみだ」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：帰宅したパパを出迎える猫→なぜか脱衣所に案内され…甘えたくて