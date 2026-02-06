高松南警察署 警察によりますと、5日午後8時40分ごろ、高松市塩江町安原上の国道を歩いていた近くに住む住職、辻晃英さん(89)が軽貨物車にはねられました。 この事故で、辻さんは頭などを強くうち、病院に搬送されましたが、約2時間後に死亡が確認されました。 軽貨物車を運転していた65歳の男性に、けがはありませんでした。 現場は照明がある三叉路で、押しボタン式信号機があります。 警察が事故の原因を調べていま