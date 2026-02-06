近畿地方では、春の足音を感じる暖かさから一転し、明日7日〜明後日8日は広く雪を降らせる寒気が流れ込む見込みです。8日は、北部を中心に大雪となるでしょう。なるべく、今日のうちに雪や寒さへの備えをなさってください。天気も気温も変化が大きい一週間冬と春を行ったり来たり近畿地方では、早い所では今夜に雪の降りだす所がある見込みです。明日7日になると、北部を中心に雪が降り、積雪となる所があるでしょう。明後日8日