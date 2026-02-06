ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート競技は、６日の団体からスタートする。史上初の金メダル獲得に挑む日本は、エース・坂本花織（２５）＝シスメックス＝が軸だ。２０１８年平昌五輪で、ともに戦ったプロスケーターの宮原知子さん（２７）がスポーツ報知のインタビューに応じ、今季限りでの引退を表明している坂本にエールを送った。笑いの尽きない思い出と共に、盟友のラスト五輪へ思いを込めた。（取材・構成＝大谷