女優の藤原紀香が、亡くなった父への思いを明かした。藤原は５日のブログで、１月３１日の新潟・長岡公演で千秋楽を迎えた舞台「忠臣蔵」の公演期間中に父が死去したことを報告。関西公演のリハーサル前日に通夜・葬儀を執り行ったとしていた。６日のインスタグラムでは、思い出の親子写真とともに「天に旅立った父は、絵に描いたような昭和の頑固おやじでした。大学生になっても私の門限は夜十時。神戸三宮でご飯を食べ、西