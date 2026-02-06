３月に行われる第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する全２０チームのロースターが５日（日本時間）発表され、昨季巨人でプレーしたマレク・フルプ外野手（２７）がチェコ代表に入った。前回２３年大会も出場しており、２大会連続出場となる。フルプは２３年大会の日本戦で佐々木朗希（現ドジャース）の１６３キロを捉えて二塁打を放つなど、大舞台で打力をアピール。２４年秋に巨人と育成選手契約を結