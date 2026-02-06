アイスショー『プリンスアイスワールド』（以下、PIW）が、最新作『PIW THE MUSICAL〜The Best of BROADWAY〜』を携え、和歌山県に初上陸する。【写真】全身ホワイトコーデでエレガントに登場した荒川静香和歌山公演は、6月20日、21日の2日間にわたって、和歌山ビッグホエールにて開催される。公式サイト先行受付は、きょう6日午前10時よりスタートする。PIWは、1978年に始まった日本で最も歴史のあるアイスショー。2025-202