あまりの強さが新たな麻雀用語になった？プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2025-26」2月5日の第1試合で、EX風林火山・永井孝典（最高位戦）が、その圧倒的なツモ力を見せつけ、実況席や視聴者から驚きの声が上がる一幕があった。【映像】永井の勝負強いアガリにきょとんとした顔になる浅見場面は南1局、永井は1万7900点持ちの3着目で迎えた。ここで永井に強烈な配牌が舞い込む。赤五万と赤5筒を1枚ずつ抱え、ピンズは2から7筒で